'Mogelijk geen Champions League voor PSG'

Het Franse Paris Saint-Germain liet in de afgelopen transferperiode zeker van zich horen. Zo betaalden de steenrijke Parijzenaars 222 miljoen euro voor de Braziliaanse superster Neymar en werd Kylian Mbappé van AS Monaco gehaald, aanvankelijk op huurbasis. De UEFA gaat de acties van Paris Saint-Germain echter onderzoeken.



De Franse media weten dat de voetbalbond verbaasd is over het feit dat de topclub uit Parijs zoveel geld heeft uitgegeven, zonder noemenswaardige spelers te verkopen. Angel Di Maria staat nog steeds onder contract in het Parc des Princes en ook Julian Draxler en zelfs Hatem Ben Arfa zijn nog altijd actief voor de ploeg. Het is dan ook zeer de vraag of Paris Saint-Germain straks wel voldoet aan de regels met betrekking tot Financial Fair Play.



De UEFA gaat dit dus onderzoeken en als blijkt dat de Parijzenaars illegaal te werk zijn gegaan, kunnen ze in ieder geval rekenen op een megaboete. Daarnaast zou het ook zomaar eens kunnen gebeuren dat Paris Saint-Germain straks niet mee mag doen aan de Champions League in het seizoen 2018-2019. Op dit moment is de Ligue 1-club veilig, maar dat kan snel veranderen.