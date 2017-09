'Lemar in winter naar deze club voor 100 miljoen'

Buitenspeler Thomas Lemar staat nog altijd onder contract bij AS Monaco, terwijl hij op de laatste dag van de transfermarkt begeerd werd door Arsenal, FC Barcelona en Liverpool. Volgens de Engelse media is het goed mogelijk dat de international van Frankrijk straks alsnog naar de Premier League vertrekt.



De laatstgenoemde club, Liverpool dus, zou wel tot de volgende transferwindow willen wachten op de komst van Lemar, die ongelooflijk goed speelde in het Stade de France tegen het Nederlands elftal. De media in Engeland speculeren er lustig op los: misschien vertrekt de Fransman in januari wel voor 100 miljoen euro naar Anfield Road, zelf zou hij daar in ieder geval voor openstaan.



De voorkeur van Lemar ligt duidelijk bij de Reds en Arsenal maakte op 31 augustus geen kans bij de flankspeler. Arsène Wenger bood 100 miljoen euro voor zijn transferdoelwit en dit bod werd geaccepteerd door de Monegasken, maar de speler zelf liet al snel weten dat hij niet naar het Emirates Stadium, en vooral Europa League-voetbal, wilde verhuizen.