'Barça onderhandelde tot in late uurtjes over aanvaller'

Zou het ooit nog goed komen tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain? De Catalanen wilden middenvelder Marco Verratti kopen, maar werden afgewimpeld door de Parijzenaars. Vervolgens lichtte PSG de transferclausule van Neymar van 222 miljoen euro en volgens de Spaanse media was Barça gisteren tot in de late uurtjes bezig met een vervanger ...



Eerder klopten de Catalanen bij Liverpool aan voor Philippe Coutinho, die ook maar al te graag naar het Camp Nou-stadion wilde vertrekken. De megatransfer van de multifunctionele Braziliaan mislukte echter, maar Barcelona had een alternatief achter de hand: Angel Di Maria van Paris Saint-Germain.



Het medium Sport onthult dat technisch manager Robert Fernandez van de Primera División-grootmacht gisteren nog een ultiem bod van 45 miljoen euro plus een groot aantal bonussen uitgebracht heeft op Di Maria. Paris Saint-Germain wilde echter niet meewerken aan een transfer, ondanks het feit dat de Fransen nu spelers als Kylian Mbappé en Neymar in de gelederen hebben. Oefenmeester Unai Emery stak naar verluidt hoogstpersoonlijk een stokje voor de uitgaande transfer van Di Maria.