Supporters: hij verdient een kans in Ajax 1

Ajax-spits Kasper Dolberg beschikt zeker over kwaliteiten, maar die komen er de laatste tijd niet echt uit. Er was even sprake van dat Jong Ajax-aanvaller Mateo Cassierra verhuurd of verkocht zou worden, maar de Colombiaan loopt nog steeds rond op De Toekomst. De supporters van de Amsterdammers vinden dat hij een kans verdient.



Cassierra doet het dan ook vrij goed bij Jong Ajax. Op vrijdagavond kwam hij tot scoren tegen Jong PSV (3-0 voor de Amsterdammers) en dat was zeker niet de eerste keer.





Pfoee wat is die Cassierra goed in de eerste wedstrijden voor Jong Ajax. Niet alleen qua goals, maar ook mee voetballend. Geef hem een kans. — Ajax tips (@ajax_tips) September 1, 2017

Mateo Cassierra is betrokken geweest bij 20 doelpunten in 20 wedstrijden in de Jupiler League (14 goals, 6 assists) #jpsjaj — Bart Frouws (@bartf) September 1, 2017

Leuk Jong Ajax gezien. Met een goede Cassierra , Neres , Fleming , Danilo en Dankerlui — Ray (@076Ray) September 1, 2017

Lekker potje , Orejuela , neres en cassierra vielen positief op ook flemming en de wit! — Ro vb (@Roelvb_020) September 1, 2017

Afgelopen: 0-3. Met vlagen een prima Jong Ajax. Orejuela, Neres en Cassierra veel te goed voor JL. Genoten van Matusiwa en Doekhi. #jpsjaj — Bart Sanders (@bart_sanders) September 1, 2017

En Cassierra gaat snel basis spelen bij 1 #Ajax — Trotse Ajacied ❌❌❌ (@Ajacied074) September 1, 2017

Begrijp wel waarom Ajax Cassierra niet wilde verhuren. Kwartje lijkt te vallen, voetbalt goed. Bij een andere club kan dat zomaar stagneren. — Bram van der Ploeg (@BvdPloegg) September 1, 2017