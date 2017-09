Duitsland en Engeland winnen, Denen imponeren

Wereldkampioen Duitsland is vrijdagavond ontsnapt aan puntenverlies. Op bezoek bij Tsjechië in de WK-kwalificatiefase werd Tsjechië met 1-2 verslagen door de 'Mannschaft'.



Ajax-aanvaller Amin Younes moest vanaf de bank toekijken hoe zijn teamgenoten een sterke eerste helft speelden. Dat resulteerde slechts in een doelpunt van Timo Werner, waardoor de Tsjechen in de race bleven. Dat bleek ook wel in de tweede helft.



Duitsland zakte na rust ver terug en een schitterende uithaal van Vladimir Darida leek dat af te straffen. Puntenverlies dreigde voor de manschappen van Joachim Löw, maar in de 88ste minuut zorgde Mats Hummels na een vrije trap toch nog voor de winst: 1-2.



Noord-Ierland won in dezelfde groep (C) met 0-3 van San Marino, waar Noorwegen met 2-0 te sterk bleek voor Azerbeidzjan. De verhouding zijn nu duidelijk: Duitsland stevent af op rechtstreekse plaatsing met 21 punten. De Noord-Ieren staan tweede met 16 punten, Tsjechië derde met negen.



Engeland maakt geen fout

In Groep F maakte Engeland voor rust een tegenvallende indruk, maar Harry Kane (tweemaal), Ryan Bertrand en Danny Welbeck zorgden voor een 0-4 zege op Malta. De voorsprong op nummer twee Slowakije, dat met 1-0 won van Slovenië, is nu twee punten. Schotland won met 0-3 in Litouwen.



Denen danken Nederlandse invloed

In Groep E gaat Polen nog fier aan kop, maar Denemarken heeft de achterstand verkleind tot drie punten middels een 4-0 overwinning. Feyenoorder Nicolai Jörgensen, oud-Ajacied Christian Eriksen alsmede Thomas Delaney en Andreas Cornelius scoorden. Kazachstan - Montenegro eindigde in 0-3, Roemenië – Armenië in 1-0.