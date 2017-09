Van der Heijden noemt aantal: "Meer goals"

Jan-Arie van der Heijden wil bij landskampioen Feyenoord niet alleen worden geprezen om zijn defensieve stabiliteit. Ook aanvallend wil de verdediger vaker zijn steentje bijdragen.



"Ik kom niet zo vaak voor de goal, meestal tot de zestienmeterlijn en dan snel weer terug", vertelt Van der Heijden in Hand in Hand. "Ik geef meer assists dan dat ik doelpunten maak. Volgens mij had ik vorig seizoen de meeste assists als verdediger in de Eredivisie. Maar ik wil proberen dit jaar ook mijn eigen ontwikkeling door te zetten en meer goals te maken. Ik ga voor vijf goals."



Belangrijker is natuurlijk hoe zijn samenwerking met Eric Botteghin bevalt. "Ik denk dat we elkaar goed aanvullen in kwaliteiten", aldus Van der Heijden. "Ook buiten het veld gaan we goed met elkaar om. We zijn in staat elkaar goed te coachen in de duels en zorgen voor rugdekking. Met Brad (Jones, red.) achter ons en Karim (El Ahmadi, red.) voor ons kunnen we het samen goed neerzetten."