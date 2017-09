Fraser hoopt op Ajax: "Ik ga ervan uit"

Henk Fraser hoopt in aanloop naar de duels in de groepsfase van de Europa League op steun van buitenaf. De Vitesse-trainer wil volledig op de hoogte zijn van OGC Nice en Zulte Waregem.



Fraser reageert tegenover Voetbal International als volgt: "Ajax werd in de Champions League-voorronde uitgeschakeld door Nice. Ik ga ervan uit dat ze ons met hun info willen helpen." Met het oog op de penibele situatie in de UEFA-ranking lijkt dat wel waarschijnlijk.



Voor de duels met Zulte Waregem rekent Fraser op zijn beurt op Albert Stuivenberg en Rob Meppelink. Het duo van Racing Genk kent deze opponent natuurlijk goed. "Hopelijk kunnen we daarvan profiteren als we ons huiswerk over Zulte Waregem doen."



SS Lazio is de derde tegenstander in de Europa League.