Ajax heeft in aanloop naar de transferdeadline 'nee' gezegd tegen miljoenenaanbiedingen voor Kasper Dolberg en Hakim Ziyech. Onverstandig van de clubleiding, zo meent René van der Gijp.



"Honderd miljoen voor Ziyech en Dolberg, die had ik echt gepakt", zo stelt de analist in het praatprogramma Voetbal Inside. "Dan Vincent Janssen misschien huren. Dit gaat niet meer geboden worden. Die mensen gaan echt niet kijken naar Ajax NEC hoor."



Johan Derksen haakt in: "Als je Dijks linksback zet, dan kun je ook Ziyech verkopen." 'De Snor' is kritisch op de Ajax-leiding. "Ik denk dat Edwin van der Sar op de toppen van zijn tenen loopt en dat Bergkamp intern echt de grote kwade genius is die aan alle touwtjes trekt."