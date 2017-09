Leiding PSG reageert op UEFA-besluit

De UEFA is een onderzoek gestart naar het financiële beleid van Paris Saint-Germain. Dat is nauwelijks een verrassing te noemen gezien de ophef, maar bij de Franse grootmacht begrijpt men er helemaal niets van.



Als reactie op het FIFA-besluit stelt PSG: "Wij hebben ons continu aan de regels van Financial Fair Play gehouden. De club is dan ook vol vertrouwen dat het kan aantonen dat het perfect aan de regels heeft voldaan in het boekjaar 2017/18."



"Wij hebben altijd volledige transparantie getoond naar de UEFA en ook nu zullen we weer alle vragen van de bond beantwoorden", aldus PSG, dat deze zomer zéér actief was op de transfermarkt. Zo werd Neymar voor 222 miljoen euro opgepikt bij FC Barcelona en werd supertalent Kylian Mbappé opgepikt bij AS Monaco.