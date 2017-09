Bony verrast bij terugkeer in Swansea met beslissing

Wijlen Johan Cruijff zal voor altijd aan rugnummer worden gekoppeld. Zo zijn er meer spelers die een speciale die een speciale band hebben met een nummer, maar dat geldt duidelijk niet voor Wilfried Bony.



Pal voor de transferdeadline transfereerde de oud-Vitessenaar van Manchester City naar Swansea City. De Ivoriaan gaat bij de club uit Wales onder rugnummer 2 spelen. Mogelijk een verwijzing naar zijn tweede periode voor de club, maar opvallend getuige het feit dat ook rugnummer 9 beschikbaar was. En als spits zijnde...







The second coming... #BonyIsBack.



We're sure the #PL won't reject this one 😅. Get your Wilfried no. 2️⃣ shirt ➡️ https://t.co/KywU83wyh6 pic.twitter.com/R5vERHU72l