Overmars: "Totaal niet aan de orde. Het is andersom"

Ajax ontving deze transferzomer tachtig miljoen euro aan transferinkomsten, maar gaf ondanks de toch al rooskleurige bankrekening 'maar' zeventien miljoen euro uit. Directeur Marc Overmars is het oneens met de berichtgeving hieromtrent.



"Dat is natuurlijk een vraag die je veel hoort, leest en ziet", laat de oud-international weten bij Ziggo Sport. "Je leest ook wel 'we willen niet uitgeven' of 'de raad van commissarissen houdt ons tegen', maar dat is totaal niet aan de orde. Het is andersom. Die willen juist dat we het besteden."



Ook Overmars wil het geld wel degelijk laten rollen. "Als wij echt de juiste speler kunnen vinden en daar hangt een prijskaartje aan, dan zitten we in de mooie omstandigheid dat we dat kunnen doen. Wij hoeven niet te wachten, maar dat moet wel absoluut een toegevoegde waarde zijn. Wij willen het geld echt wel uitgeven, en ik ook wel."