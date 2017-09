Kishna ondanks nul uit drie: "Europees voetbal"

Ricardo Kishna speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en is na omzwervingen nu weer terug. SS Lazio heeft de 22-jarige aanvaller voor een jaar in zijn geboortestad ondergebracht en dat bevalt hem wel.



"Hartstikke fijn. Het voelt als thuiskomen", vertelt de oud-speler van Ajax en OSC Lille aan Omroep West. Zijn terugkeer naar Den Haag is opvallend te noemen, maar luidt zijn conclusie: "Ik wil gewoon een jaar gaan voetballen. Waar dat is, maakt me niet zoveel uit."



Met nul punten uit drie wedstrijden is de Eredivisie-start van ADO teleurstellend te noemen. Kishna is echter zeer ambitieus. "Europees voetbal. We moeten ambitieus zijn. Ik denk dat het met een goeie groep zeker mogelijk is. Of ik geen angst heb voor een degradatiespook? Helemaal niet."