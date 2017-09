De Mos: "Dat is eveneens goed voor hun ontwikkeling"

Aad de Mos ziet ook een voordeel in de misgelopen deelname aan een Europees clubtoernooi. Volgens de analist kan Ajax hierdoor sleutelen aan het veldspel.



"Spelers hebben nu genoeg tijd om keihard aan zichzelf te werken. Er is ruimte om doordeweeks meer tactisch te trainen", vertelt De Mos aan Ajax Life. "Vooral de jonge spelers kunnen hier profijt van hebben. En ze zullen zich tegen ploegen als Feyenoord en PSV moeten gaan onderscheiden. Jongens als Van de Beek, De Ligt en De Jong moeten laten zien dat ze beste van Nederland zijn. Ajax moet nu vol voor de dubbel gaan."



De oud-trainer vervolgt: "De Nederlandse jongens, maar ook Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Amin Younes zullen met hun nationale elftal ook topwedstrijden spelen, of daar in elk geval op hoog niveau trainen. Dat is eveneens goed voor hun ontwikkeling. Het gebrek aan Europese wedstrijden voor een jaar maakt dus niet zoveel uit voor hun ontwikkeling."