Luciano Slagveer vertrok in de zomer van sc Heerenveen naar Sporting Lokeren, maar na een tegenvallende start is hij alweer terug in Nederland. FC Twente huurt de buitenspeler voor de rest van het seizoen.



"Ik heb eerder deze zomer een goed gesprek met de trainer gehad, maar mijn gevoel zei toen dat ik graag een keer in het buitenland wilde kijken", vertelt Slagveer aan TC/Tubantia. "Eigenlijk moeten voetballers in een caravan gaan wonen. Ik had mijn koffers in België net uitgepakt, of ik kan ze alweer inpakken om te verhuizen naar Twente."



"Lokeren kreeg een nieuwe trainer en die vertelde me dat er voor mij in het systeem geen plek meer was. Ik heb toen aan mijn zaakwaarnemer gevraagd of hij een oplossing wist en gelukkig wilde Twente me nog hebben. Hopelijk ben ik de verlosser die de club nodig heeft", besluit de aanvaller hoopvol.