Overmars ondanks Europese blamage: "Verwijt mezelf niet echt wat"

Marc Overmars heeft de laatste tijd flink wat kritiek te verwerken gekregen. Vooral na de Europese uitschakeling tegen Rosenborg BK kon menig Ajaxfan het bloed van de technisch directeur wel drinken. Zelf vindt hij het echter allemaal wat overdreven.



"We kijken altijd in de spiegel wat we beter hadden kunnen doen op weg naar de voorbereiding. Halen we wel of geen vervanger voor Davy Klaassen. Dat zijn keuzes die je maakt en nogmaals: we zullen het kritisch bekijken. Maar nee, ik verwijt mezelf niet echt wat", zo vertelt Overmars tegenover Ajax TV.



Overmars geeft wel aan de kritiek te begrijpen, maar volgens de oud-international zijn de slechte resultaten vooral te wijten aan pech. "In principe was het nog tachtig procent van de ploeg die twee maanden eerder de Europa League-finale speelde. Het waait snel over, maar alles is ook verkeerd gevallen. We hebben veel kansen gemist en kansen die we tegen kregen gingen er gelijk in."