Officieel: Ajax-talent kiest voor bizarre nieuwe club

De Toekomst is natuurlijk een ware talentenfabriek, maar niet iedere jongeling schopt het tot de hoofdmacht van Ajax. Daar is Nathan Leyder een mooi voorbeeld van. Het Belgische talent mocht van Ajax op zoek naar een nieuw avontuur en heeft inmiddels een nieuwe club gevonden. En wat voor een...



De Belg verruilt Ajax voor de Belgische amateurvereniging VW Hamme. Dat melden de Belgen via de officiële kanalen. VW Hamme komt uit in de Belgische derde divisie en is ingedeeld in een competitie met clubs als Eendracht Aalst, Lommel United en FC Seraing.



"Na drie seizoenen Ajax, wil hij zijn carrière verder zetten bij VW Hamme. We wensen Nathan van harte welkom en bijzonder veel succes. Forza Vigor!", schrijft de club.





VW haalt speler bij Ajax Amsterdam https://t.co/rurH3UvT90 — VW Hamme (@VWHamme) 31 augustus 2017