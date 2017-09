Update: Feyenoorders zamelen enorm veel geld in voor Gyan

Voormalig Feyenoorder Christian Gyan kampt momenteel met ernstige gezondheidsproblemen én financiële problemen. Hij dient vermoedelijk geopereerd te worden aan zijn hersenen, maar heeft daar het geld niet voor. De ex-Feyenoorder wordt echter gesteund door een crowdfunding-actie van de supporters van zijn oude liefde, die goed aanslaat.



Gyan wordt regelmatig getroffen door enorm zware epileptische aanvallen en de oorzaak daarvan wordt momenteel onderzocht door neurologen. De kans is echter groot dat de oud-Feyenoorder binnenkort een zware hersenoperatie moet ondergaan, waar hij het geld niet voor heeft. De supporters van de regerend landskampioen van de Eredivisie hebben echter al bijna 20.000 euro opgehaald voor de voormalige verdediger.



Update, vrijdag 1 september 2017, 12.28 uur:



Supporters van Feyenoord hebben in vier dagen tijd al 30.000 euro opgehaald voor oud-speler Chris Gyan. Een verzamelaar die het kampioensshirt van Gyan had, heeft die ter veiling aangeboden. Feyenoord helpt ook mee door het boek over Gyan te verkopen in de fanshops en de winst aan Gyan af te staan.