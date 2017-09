Slecht nieuws voor Koeman: Rooney weer eens in de problemen

Everton-manager Ronald Koeman was deze zomer dolblij met het feit dat Wayne Rooney terugkeerde op het oude nest. De Nederlandse oefenmeester ziet in de aanvaller nog altijd een van de beste spelers van de Premier League, maar was vast ook op de hoogte van de soms wat onhandige acties van de Engelse spits.



Vrijdagochtend kreeg Koeman slecht nieuws te horen. Rooney heeft namelijk voor veel opschudding gezorgd in Engeland nadat hij gearresteerd is door de politie, melden diverse media, waaronder The Daily Mirror en The Sun. De topscorer aller tijden van het Engelse nationale team zou betrapt zijn op rijden onder invloed.



In het verleden kwam de topscorer aller tijden van het nationale team van Engeland al vaker in opspraak in verband met zijn gedrag buiten het veld. "Hij is nog altijd een speler die elk team nodig heeft in zijn team", aldus Koeman vorige week nog na de 1-1 tegen Manchester City. "Misschien geldt dat voor Everton nog wel meer, hij is weer thuis."