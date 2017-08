Nederlandse clubs doorbreken grens van 600 transfers

Het Nederlandse voetbal heeft een nieuw record neergezet tijdens de reeds beëindigde transferzomer. De KNVB meldt dat er wederom meer overschrijvingen zijn genoteerd.



Het gaat om 648 transfers 'van, naar en binnen Nederland'. "Dat is met 65 overschrijvingen elf procent meer dan in de zomer van 2016", aldus de bond. "232 spelers maakten de overstap naar een buitenlandse club, 167 spelers kwamen van het buitenland naar Nederland en 249 spelers verkasten binnen Nederland van club."



De KNVB heeft meer informatie: "De overstap van Mike van den Steenhoven van Amstelveen Heemraad naar Telstar was deze zomer de eerste transfer die de KNVB behandelde. De laatste overschrijving deze transferperiode was van Roel van de Sande. Hij ging op huurbasis van RKC Waalwijk naar FC Oss. 80 spelers maakten in de laatste 24 uur de overstap."