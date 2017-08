Officieel: Llorente naar Tottenham, Bony vervanger

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond op de valreep overeenstemming bereikt met Swansea City. De Spaanse spits Fernando Llorente is ingelijfd als concurrent voor Harry Kane.



Llorente was een invloedrijke speler in Wales en mag het nu op hoger niveau proberen. Swansea City maakte na de transferdeadline bekend dat oud-Vitessenaar Wilfried Bony is aangetrokken als opvolger. Hij kent de club al en is afkomstig van Manchester City.





We are delighted to announce the signing of @llorentefer19 from Swansea City. ✍️ #WelcomeFernando pic.twitter.com/GYnpX3j5Hm — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 augustus 2017