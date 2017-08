'Ajax wees riant bod op Ziyech last-minute af'

Ajax heeft donderdag nagelaten om nog te cashen. Een club wilde 35 miljoen euro neertellen voor Hakim Ziyech, maar volgens De Telegraaf klonk er een duidelijke 'nee' als reactie.



Na de verkoop van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur verklaarde de Ajax-leiding niemand meer te willen verkopen. Geen bepalende spelers in elk geval. Dat werd op de proef gesteld met belangstelling voor Kasper Dolberg en Ziyech, maar een transfer kwam er dus niet meer.



Ajax had op de valreep nog 35 miljoen euro kunnen vangen voor de Marokkaanse middenvelder. Dat weigerde men dus. Het is onduidelijk van wie dat bod afkomstig was.





#Ajax slaat last-minute bod van 35 miljoen euro op Hakim Ziyech af. Vandaag alle details in papieren versie Telesport en op website. — Mike Verweij (@MikeVerweij) 31 augustus 2017