Update: 'Babel copter' blijft thuis, géén transferstunt

Ryan Babel werd in aanloop naar de transferdeadline niet nadrukkelijk genoemd als mogelijk vertrekkende Nederlander, maar die optie is niet uit te sluiten. Een terugkeer naar Engeland lonkt.



De oud-Ajacied speelde eerder voor Liverpool. Babel had destijds een prima relatie met manager Rafa Benitez en dat zou nu resulteren in een mogelijke hereniging. De Spaanse coach zou de aanvaller willen overnemen namens promovendus Newcastle United.



Dit nieuws is bekendgemaakt door BallStreetFanTV, dat zich baseert op een bron rond Babel. Hij komt nu nog uit voor Besiktas.



Update 00:30 uur

Ryan Babel werd donderdagavond plotseling gelinkt aan Newcastle United. Er doken zelfs professioneel ogende foto's op van zijn presentatie, maar de aanvaller blijft 'gewoon' bij Besiktas. Volgens de oud-Ajacied is de 'Babel copter' de hele dag in de garage gebleven.





I don't know guys but i had the Babel copter in the garage all day today lol — Ryan Babel (@Ryanbabel) 31 augustus 2017