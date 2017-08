Officieel: Chelsea haalt op valreep nog versterking

De transferzomer van Chelsea verliep zeer moeizaam, maar op de valreep heeft de club alsnog toegeslagen op de transfermarkt. Davide Zappacosta is getransfereerd naar de Londenaren.



Zappacosta is afkomstig van het Italiaanse Torino. De 25-jarige vleugelverdediger gaat bij Chelsea concurreren met Victor Moses voor een rol als lopende man op rechts in het 3-4-2-1-systeem. Manager Antonio Conte haalde hem in mei 2016 al bij de Italiaanse selectie gehaald, maar toen kwam het niet tot een debuut.



Inmiddels staat de teller op vier interlands namens Italië. Zappacosta is de vierde zomeraanwinst van de Engelse kampioen, dat 140 miljoen euro neertelde om dit te realiseren. Álvaro Morata, Tiemoué Bakayoko en Antonio Rüdiger werden voor dat bedrag gehaald. Willy Caballero kwam transfervrij binnen.