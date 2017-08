"Klant van PSV laat zich geen knollen voor citroenen verkopen"

PSV is nog foutloos in de Eredivisie, maar rustig is het allerminst in Eindhoven. Na de Europese uitschakeling door NK Osijek verliep ook de transfermarkt niet op rolletjes. Clubwatcher Rik Elfrink uit kritiek.



"Ja, PSV staat na drie wedstrijden bovenaan en heeft in de competitie een goede start gemaakt. Vorig seizoen won de club echter niets van importantie en ook dit prille voetbaljaar is met de Europese uitschakeling een historisch dieptepunt bereikt", zo schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad.



Het ED vervolgt: "Regionale media wordt verweten 'supporter-achtig' te schrijven en oordelen. De klant van PSV laat zich echter geen knollen voor citroenen verkopen. PSV blonk na een goede start niet uit in doortastendheid op de transfermarkt, maar wil daar liever niet aan herinnerd worden."



"Mocht Phillip Cocu er niet in slagen om opnieuw de landstitel te veroveren, dan kan het zaadje daarvoor in deze maanden zomaar eens geplant zijn. En lukt het wel, dan heeft PSV dat gedaan ondanks een hiaat in de defensie. De gang van zaken in de afgelopen maanden is in ieder geval, op zijn zachtst gezegd, curieus te noemen."