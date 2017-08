Officieel: Krul nieuwe ploeggenoot van Pröpper

Tim Krul heeft zijn huurtransfer naar Brighton & Hove Albion afgerond. De Nederlandse doelman maakt het seizoen af als teamgenoot van Davy Pröpper en Soufyan Ahannach.



"Ik ken Tim nog van mijn tijd in Newcastle", opent manager Chris Hughton op de clubwebsite. "Hij is een uitstekende prof met ervaring op clubniveau en bij nationale ploeg. Hij speelde een behoorlijk aantal wedstrijden in de Premier League en ook in de Europa League. Die ervaring helpt onze andere keepers."



Krul was overbodig bij Newcastle United en mocht dus vertrekken. Vorig seizoen werd de goalie al uitgeleend aan Eredivisie-clubs. Eerst liep hij mee bij Ajax en eind januari streek hij neer bij AZ, wat geen groot succes bleek.