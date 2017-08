'Ayoub blijft in Utrecht, collega wijst transfer af'

FC Utrecht weet Yassin Ayoub 'gewoon' aan boord te houden. De middenvelder werd gelinkt aan binnen- en buitenlandse clubs, maar een vertrek bleef uit.



Utrecht-watcher Ard Schouten spreekt van een 'rustig avondje'. "De meeste belangstelling was er laatste dagen voor Yassin Ayoub, maar transfer is afgeketst", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad. "Kandidaat-club voldeed niet aan de voorwaarden, dus hield het op."



Ook Ramon Leeuwin werd in verband gebracht met een transfer. "Ook interesse buiten Heerenveen voor Ramon Leeuwin. Maar hij wil zelf niet weg. Er was een bijna-akkoord tussen Heerenveen en FC Utrecht."





