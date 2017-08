FC Twente-spits onthult andere aanbiedingen

Tom Boere transfereerde deze zomer van FC Oss naar FC Twente. Een sportief interessante overstap, maar de spits (24) had er ook voor kunnen kiezen om te cashen.



"Er speelde wel wat vanuit de tweede divisie van China. En vlak voordat ik bij FC Twente tekende kreeg ik een aanbieding vanuit Saoedi-Arabië", vertelt Boere aan FC Afkicken. "Maar dat is echt niets voor mij", zo luidt zijn toevoeging.



Zodoende werd het FC Twente. "Natuurlijk is het aanpassen. Dat lijkt me ook meer dan logisch. Helaas zitten we als team in een moeilijkere fase. Voor mij persoonlijk denk ik dat ik het wel aardig oppak." De kritiek? "Uiteindelijk is dat voor mij niet zo belangrijk. Ik ben gewoon bezig met de club en met mijzelf. Wat de mensen willen zeggen moeten ze zelf weten. Anderen hebben altijd wel iets op of aan te merken. Dat blijft altijd zo."