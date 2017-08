'Babel kan bliksemtransfer maken: hereniging lonkt'

Ryan Babel werd in aanloop naar de transferdeadline niet nadrukkelijk genoemd als mogelijk vertrekkende Nederlander, maar die optie is niet uit te sluiten. Een terugkeer naar Engeland lonkt.



De oud-Ajacied speelde eerder voor Liverpool. Babel had destijds een prima relatie met manager Rafa Benitez en dat zou nu resulteren in een mogelijke hereniging. De Spaanse coach zou de aanvaller willen overnemen namens promovendus Newcastle United.



Dit nieuws is bekendgemaakt door BallStreetFanTV, dat zich baseert op een bron rond Babel. Hij komt nu nog uit voor Besiktas.





Sources close to Ryan Babel claim a shock move to Newcastle United close. Player keen to be reunited with ex-boss Rafa Benitez #TR — BallStreetFanTV (@BallStreetFanTV) 31 augustus 2017