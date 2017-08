'Brands benaderde ook PL-spelers, Arias blijft'

PSV heeft verschillende transfers op de valreep zien klappen. Een aantal in- en uitgaande transfers werd deze week om uiteenlopende redenen afgeblazen.



PSV beloofde onlangs een nieuwe linksback te halen, maar donderdag besloot de clubleiding de zoektocht te staken. Zo ging er een streep door de komst van Douglas Santos van Hamburger SV. Ook Patrick van Aanholt (Crystal Palace) bleek niet haalbaar, waar in april Jeremy Toljan van TSG 1899 Hoffenheim al tevergeefs in beeld was. Ook Tottenham Hotspur-aanvaller Vincent Janssen leverde een 'nee' op.



Technisch manager Marcel Brands beaamt dat de aanvallers Luuk de Jong, Jürgen Locadia en Steven Bergwijn allemaal aanbiedingen op zak hadden. Geïnteresseerde clubs hebben echter niet doorgezet. Santiago Arias blijft eveneens.





#PSV geeft aan dat er niet veel meer te besteden was. Koop Lozano, Luckassen nam hap uit budget. Transfer Pröpper was nodig ivm Osijek-sof. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 31 augustus 2017