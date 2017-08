Rafael van der Vaart staat zelf bij FC Midtjylland op een zijspoor, maar de middenvelder heeft desondanks een uitgesproken mening over het Nederlands elftal. In zijn ogen klopt de opstelling tegen Frankrijk niet.



Van der Vaart laakt de beslissing om debutant Timothy Fosu-Mensah op te stellen en niet Ajax-aanvoerder Joël Veltman. Als NOS-analist stelt hij: "Als ik Veltman was geweest, had ik mijn spullen gepakt."



Fosu-Mensah zat aanvankelijk niet eens bij de selectie van Oranje, maar werd uit voorzorg bij de groep gehaald. Nu mag de verdediger van Crystal Palace dus direct starten. Hij is gehuurd van Manchester United.





De analyse van Van der Vaart bestond uit vriendjespolitiek met Veltman en oeverloze onzin. Dank. #FRANED — Mark Kovac (@mkovac1990) August 31, 2017