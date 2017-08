Officieel: 'Grote club' FC Twente vult vacature in

Het is FC Twente daadwerkelijk gelukt om Cristian Cuevas binnen te halen. De 22-jarige Chileen, die eerder voor Vitesse en Chelsea speelde, komt op huurbasis over van Huachipato Sadp.



"Het was bekend dat we nog zochten naar een linksback", zo laat Twente-directeur Jan van Halst weten op de website van de club. "Mooi dat het kort voor de deadline is gelukt om Cristian te huren. Het geeft ons meer opties aan de linkerkant."



Cuevas vervolgt: "Ik ben heel blij met deze stap. In Chili kennen we FC Twente natuurlijk van Felipe Gutiérrez. FC Twente is een grote club en ik zie dit als een mooie uitdaging. Ik ben een linksback die met veel passie speelt en alles geeft voor het team, zoals wel meer Chilenen."



"Of ik het stadion mooi vind? Zeker weten! Ik heb er al een keer gespeeld met FC Eindhoven, maar toen zat er weinig publiek. Ik kan niet wachten om hier voor een vol stadion te spelen", aldus de nieuwkomer.