'Heerenveen haalt mogelijk nog twee spelers'

In het Abe Lenstra Stadion is de rust nog niet terug. De Friezen willen de laatste uren van de transferperiode benutten om de selectie verder op peil te brengen.



De verwachting is dat sc Heerenveen donderdagavond nog iets onderneemt. Mogelijk gaat het zelfs nog om twee nieuwkomers, aldus Voetbal International en de Leeuwarder Courant.



Vermoedelijk gaat sc Heerenveen in ieder geval nog een speler voor de achterhoede halen. De club zag Joost van Aken naar Engeland verkassen, maar ondanks een aantal lijntjes is het nog niet gelukt om een opvolger aan te trekken. Wojciech Golla is volgens Omrop Fryslân in beeld.





H'veen versterkt zich met de aanvaller John Iredale (18) van Sydney FC. Volgens mijn info komen er vanavond nog één of twee spelers bij. — Reon Boeringa (@reonboeringa) 31 augustus 2017