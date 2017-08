Advocaat: "Daar valt niet tegenop te leiden"

Oranje-bondscoach Dick Advocaat is sceptisch over de ontwikkeling van de Eredivisie. Zo wijst de Hagenaar op het enorme aantal van veertig procent aan buitenlanders in de hoogste divisie van Nederland.



"Veertig procent is wel een stuk hoger dan ik dacht", vertelt Advocaat aan Voetbal International. "Ik heb wel het gevoel dat hier volop kansen liggen voor de eigen jeugd, maar het probleem is eerder dat ze steeds jonger weggaan. Hoeveel jongens zijn niet op jonge leeftijd naar Chelsea gegaan. Daar valt niet tegenop te leiden."



Advocaat ziet dus ook in dat de Eredivisie-clubs maar moeilijk beleid kunnen maken. "Er zijn wereldwijd nog maar een paar clubs die alles bepalen. Vorige week zag je dat toch ook weer met de bedragen die werden geboden voor Dolberg. Vijftig miljoen las ik… Als er maar even een talent loopt, duiken ze erop. Daar is ook gewoon geen beleid meer op te maken."