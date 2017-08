Keizer wijst 2 verbeterpunten aan na roerige start Ajax

De start van Ajax is tot dusver nog niet geweldig te noemen. Wat opvalt is dat de Amsterdammers niet erg gemakkelijk tot scoren komen. Dat is dan ook één van de twee concrete verbeterpunten voor trainer Marcel Keizer.



"Terwijl we genoeg kansen creëren en met spelers als Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar, Hakim Ziyech, Donny van de Beek zat spelers hebben die kunnen scoren. Dan denk je altijd dat het wel goed gaat komen", erkent de coach bij Ajax TV.



Ook op defensief gebied schutterde Ajax meer dan eens in dit nog prille seizoen. "Ook al speelden we soms één tegen één, het mag niet dat spelers vrij kunnen schieten. Dat hoort niet bij Ajax. Afgelopen weekeinde (tegen VVV-Venlo, red.) hielden we gelukkig voor het eerst de nul."



Al met al waren het zeer roerige beginmaanden voor Keizer. "Een roerige start is zwak uitgedrukt. Het begon allemaal met Appie, dat is het allerbelangrijkste is geweest. Dat blijft gewoon heel moeilijk. Je weet nooit hoe iedereen reageert op zo'n situatie. Bij sommige jongens speelt dat nu nog. We willen geen excuses - we hadden ook kunnen winnen van Rosenborg en Nice."



"Of het me tot nu toe is mee- of tegengevallen? Omdat de resultaten niet goed zijn, is het tegengevallen. Maar hoe we hier met de spelers werken, dat is heel mooi. Daarbij hoort echter wel winnen", aldus Keizer tot slot.





Keizer: 'Roerige start is zwak uitgedrukt'

Hele interview ➡️ https://t.co/WIKVDHJSRa pic.twitter.com/t8TQ4atJo9 — AFC Ajax (@AFCAjax) 31 augustus 2017