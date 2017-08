'Grote update in soap rond 'PSV-target' Gabigol'

De Italiaanse media melden nu dat de Braziliaanse spits Gabriel Barbosa van Internazionale nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De aanvaller heeft behoorlijk wat optie, maar zou de Eredivisie-topclub PSV zeker nog niet afgewezen hebben. Dat zou betekenen dat men in Eindhoven nog mag dromen.



Volgens Sky Sport Italia kan Gabigol kiezen tussen drie bestemmingen. SL Benfica heeft nog steeds de meeste kans op de handtekening van de speler voor wie Inter een seizoen geleden nog 40 miljoen euro op tafel legde. Het Spaanse Las Palmas en het Nederlandse PSV zouden echter ook nog goede opties zijn. De verwachting is dat Barbosa zijn keuze later vandaag bekend zal maken.



Komt Gabigol daadwerkelijk naar het Philips Stadion, dan mogen we verwachten dat een van de spitsen van PSV verkocht wordt. Luuk de Jong was rond met Girondins de Bordeaux, maar deze transfer viel in het water. Jürgen Locadia zou eventueel voor 11 miljoen euro naar Wolverhampton Wanderers kunnen verhuizen.



Update 16:27 uur

PSV lijkt, mocht het daadwerkelijk interesse hebben gehad, naast Gabriel Barbosa te grijpen. De Braziliaan is namelijk hard op weg naar SL Benfica, dat vandaag nog spits Kostas Mitroglu lijkt te slijten. Barbosa wordt gezien als zijn opvolger. Benfica-trainer Jorge Jesus zei: "Gabriel heeft met beide topclubs uit Lissabon gesproken." Hij dicht zijn eigen werkgever wel de beste kans toe.





A Bola claim, with Mitroglou going out, Gabigol will join on loan. O Jogo seem convinced too and report a loan deal will include a €25m OTB. pic.twitter.com/4g5X2vu8XI — Jan Hagen (@PortuBall) 31 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.