Nieuwe Feyenoord-directeur doet meteen fraaie belofte

Vandaag werd Jan de Jong aangesteld als de aanstaande nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij maakt de overstap vanaf de NOS. Hij doet gelijk een fraaie belofte: "Er staat veel te gebeuren in Rotterdam."



"Feyenoord is een fenomeen. Het is eigenlijk groter dan een voetbalclub. Het betekent heel veel voor zoveel mensen en het is geweldig om daar leiding aan te mogen geven. Er staat veel te gebeuren in Rotterdam", aldus De Jong op de website van de NOS, zijn vorige werkgever.



Onder meer de bouw van het nieuwe stadion en Feyenoord City staan hoog op de prioriteitenlijst. "Bovendien komt er een nieuw jeugdcomplex. Het kan niet anders dan dat de jeugdopleiding alleen maar belangrijker wordt. Het doel is dat de selectie van het eerste elftal voor vijftig procent uit spelers van de eigen opleiding bestaat."



Over het sportieve aspect zegt De Jong: "Ik heb de opdracht meegekregen om van Feyenoord een structurele topclub te maken. Dat moet ik met het hele team doen. De spelers en de ruim tweehonderd werknemers."