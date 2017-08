'Heerenveen haakt opnieuw af voor Willem II'er'

Jordens Peters verkast ook deze transferperiode niet naar sc Heerenveen. Volgens het Brabants Dagblad proberen de Friezen niet langer om de verdediger aan boord te halen.



Heerenveen heeft Joost van Aken aan Sheffield Wednesday verkocht en is op zoek naar een vervanger. De komst van Ramon Leeuwin (FC Utrecht) ketste af en nu zou ook de naam van Peters zijn doorgestreept. Voorlopig komt er dus geen hereniging tussen de verdediger en trainer Jurgen Streppel.



Technisch directeur Joris Mathijsen wil niet zeggen of er meer clubs in de race waren of zelfs zijn. Het is bovendien onduidelijk of Heerenveen meer kandidaten op het oog heeft. Beide clubs kwamen deze zomer evenmin tot een akkoord omtrent Henk Veerman, waardoor de Spanjaard Fran Sol nog geen concurrent heeft.