FC Groningen verrast fans met goed nieuws

Het is weer Deadline Day en dat betekent dat er op de transfermarkt nog van alles en nog wat kan gebeuren. Bij FC Groningen heeft men echter geen zin in last-minute verrassing en dus gooit directeur Hans Nijland alvast de deur dicht.



In gesprek met Voetbal International vertelt hij dat bepalende spelers niet meer vertrekken vandaag. Dat betekent dat sterspelers als Sergio Padt en Mimoun Mahi 'gewoon' in Groningen blijven. Voor het tweetal was de afgelopen weken behoorlijk wat interesse, maar geen enkele club pakte echt door.



De kans bestaat dat spelers die net buiten de boot vallen, wel nog vertrekken. Namen worden niet genoemd.





