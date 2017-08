'Feyenoord wilde eigenlijk andere algemeen directeur'

Het was al even duidelijk dat Eric Gudde afscheid zou gaan nemen bij de Eredivisie-topclub Feyenoord. Nu weten we echter ook zeker wie hem gaat opvolgen in de Rotterdamse Kuip. De NOS meldt namelijk via zijn website dat de keuze gevallen is op Jan de Jong.



De Jong was de afgelopen 24 jaar werkzaam bij de omroep, maar vertrekt op 1 november aanstaande naar de havenstad van Nederland. "Na ruim 24 jaar NOS sta ik uiteraard niet te boek als een jobhopper. Ik had er met veel plezier nog jaren kunnen werken, want ik heb ernstig last van clubtrouw. Maar deze kans is uniek."



De toekomstige algemeen directeur gaat verder: "Iedereen die mij kent, kent mijn enorme fascinatie voor topsport en voor Feyenoord." Gerard Hoetmer, lid van de raad van commissarissen van de Rotterdammers, zegt: "Hij heeft jarenlange ervaring in het leiden van een complexe organisatie. Feyenoord heeft een prachtige toekomst voor zich. Daar wil ik met mijn kennis en ervaring de komende jaren mijn steentje aan bijdragen."



Update, 12.14 uur:



Bart Nolles, verslaggever van RTL 7, stelt dat Jan de Jong het Plan B van Feyenoord was. De Rotterdammers zouden eigenlijk Robert Eenhoorn als nieuwe algemeen directeur hebben willen aanstellen. Eenhoorn vindt echter dat hij zijn werk bij AZ nog moet afmaken.





2/2 AZ-directeur Robert Eenhoorn was lang in beeld als echt Feyenoord-man. Maar Eenhoorn vindt dat z'n job in Alkmaar nog niet af is. — Bart Nolles (@BartNolles) 31 augustus 2017