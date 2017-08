FC Midtjylland neemt beslissing over Van der Vaart

Het huwelijk tussen FC Midtjylland en Rafael van der Vaart is niet bepaald succesvol te noemen. De Nederlander is bij de Deense ploeg op een zijspoor beland en daardoor werd de afgelopen tijd gespeculeerd over een mogelijke contractontbinding.



Vandaag spreekt voorzitter Claus Steinlein klare taal in gesprek met Tipsbladet. 'Van der Vaart blijft bij Midtjylland', klinkt het. Volgens Steinlein hebben meerdere clubs naar Van der Vaart geïnformeerd, maar maakt zijn contract het onmogelijk om hem nu al te laten gaan.



Van der Vaart ligt nog één jaar vast in Denemarken, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. Steinlein benadrukt dat de club absoluut geen spijt heeft van het aantrekken van Van der Vaart. Zijn commerciële waarde is van groot belang voor de club, maar zijn fysieke gesteldheid laat hem in de steek.