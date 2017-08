OFFICIEEL: Nani gaat in de Serie A voetballen

De Portugese vleugelspits Luis Nani stond lang onder contract bij het Engelse Manchester United, met wisselend succes. Daarna is de buitenspeler een beetje verworden tot een soort clubhopper. Op de laatste dag van de transfermarkt heeft hij alweer een nieuwe werkgever te pakken: hij gaat voor SS Lazio spelen.



De Romeinen verkochten Keita Baldé eerder aan AS Monaco voor meerdere tientallen miljoenen euro's en de international van Portugal moet deze flankspeler dus doen vergeten in het Stadio Olimpico. Lazio is de vierde club van Nani na zijn vertrek van Old Trafford: eerst werd hij uitgeleend aan Sporting Portugal, vervolgens ging hij naar Fenerbahçe, daarna naar Valencia en nu dus naar de hoofdstad van Italië.