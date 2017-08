Race tegen de klok voor Monaco en Paris Saint-Germain

Er wordt al een tijdje gesproken van een akkoord tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain over de transfer van Kylian Mbappé naar de Franse hoofdstad. De overstap van het supertalent is echter nog steeds niet officieel aangekondigd en de betrokken partijen zijn bezig met een race tegen de klok.



Voetbal International meldt via zijn website: "Een overstap die nog steeds niet helemaal officieel is, is de megatransfer van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain. AS Monaco bereikte zondag al een akkoord met PSG over de verkoop van de jonge Fransman, maar het uitwerken van de laatste details duurt langer dan verwacht. De Parijzenaren hanteren een constructie waarbij Mbappé eerst een jaar gehuurd wordt met een daarna verplichting tot koop. Dit gebeurt om de regelgeving rond de Financial Fair Play te omzeilen."



Vermoedelijk is er een bedrag van ongeveer 150 tot 180 miljoen euro gemoeid bij de transfer van de jonge aanvaller. Paris Saint-Germain heeft Neymar echter al gehaald van FC Barcelona voor 222 miljoen euro en dat brengt de Ligue 1-grootmacht in de penarie.