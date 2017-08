'Leicester-ster Mahrez tekent bij meerdere clubs'

Sterspeler Riyad Mahrez van Leicester City zorgt voor een echte transfersoap op deadlineday. De Algerijn wil vertrekken bij de Foxes en heeft over interesse niet te klagen, maar het is volstrekt onduidelijk waar zijn toekomst precies ligt. Verschillende media hebben daar namelijk verschillende ideeën over.



De ene bron zegt dat Mahrez een contract zal ondertekenen bij het Everton van de Nederlandse oefenmeester Ronald Koeman, waar de andere weer claimt dat hij de aankomende jaren juist bij Arsenal te bewonderen is, of bij het Catalaanse FC Barcelona. Ook het Italiaanse AS Roma worden genoemd door Sky Sports. En het is bijzonder opvallend te noemen dat iedereen ook 'zeker weet' dat Mahrez in aantocht is.