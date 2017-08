'Barça voert last-minute oorlog met Liverpool'

Naar alle waarschijnlijkheid gaat FC Barcelona nog wel met geld smijten op de laatste dag van de transfermarkt. De Catalanen zijn momenteel in een heuse oorlog verwikkeld met het Engelse Liverpool. Philippe Coutinho moet naar het Camp Nou-stadion komen en zijn alternatief heet Thomas Lemar.



En dat betekent een dubbele strijd met de Premier League-topclub, want ook oefenmeester Jürgen Klopp wil de Fransman graag aan zijn selectie toevoegen. Liverpool is al even in onderhandeling met AS Monaco over een flink miljoenenbedrag voor de Fransman, maar volgens het medium Sport heeft ook technisch manager Robert Fernandez van Barça contact opgenomen met de Monegasken.



Gaat Liverpool toch niet akkoord met de verkoop van Coutinho aan Barcelona voor ongeveer 160 miljoen euro, dan hopen de Catalanen dat Lemar richting Catalonië verhuist. In dat geval pikt de werkgever van Luis Suárez en Lionel Messi dus het belangrijkste doelwit van de Reds op. Op dit moment zijn er nog veel mogelijkheden: Coutinho kan naar Barça gaan, Lemar ook, maar de middenvelder is dus misschien ook wel op weg naar Anfield Road.