FOTO: Oxlade-Chamberlain gespot in nieuw shirt

Het is wel duidelijk dat vleugelspits Alex Oxlade-Chamberlain op donderdag een transferklapper zal maken. Hij is er zelf namelijk uit met Liverpool en de Reds hebben inmiddels ook een akkoord op tafel liggen met Arsenal. De razendsnelle Engelsman is zelfs al gespot in de clubkleuren van het team van coach Jürgen Klopp.



Volgens de media in Engeland betaalt Liverpool ongeveer 45 miljoen euro voor Oxlade-Chamberlain. Dit zou er overigens goed op kunnen duiden dat de Braziliaanse middenvelder annex aanvaller Philippe Coutinho nu echt op weg is naar de Primera División-grootmacht FC Barcelona.





Looks like Oxlade-Chamberlain has been spotted in a Liverpool kit. Medical must have gone well then #cfc pic.twitter.com/8x3g1PUqZW — Oliver Harbord (@ojharbord) August 30, 2017