Deadline Day LIVE: PSV'er op weg naar Engeland, Mahrez mag zich concentreren op transfer

De diverse Nederlandse en buitenlandse clubs hebben twee maanden de tijd gehad om transfers af te ronden. Traditioneel wordt er echter op het laatste moment gewacht en vandaag is het zover: het is deadlineday. Komt Ajax nog met een verrassing? Haalt Feyenoord Van Persie? Wat doet PSV? En wordt het transferrecord wéér gebroken? Volg het hier LIVE!



07:38: Topclubs trekken aan Van Dijk

Zo ongeveer alle Engelse topclubs lijken een zaak te maken van de komst van Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger leek eerder al op weg naar Liverpool, maar die deal ketste af. Inmiddels zouden ook legio andere titelkandidaten meedoen om de mandekker. Onder meer Manchester City, Chelsea, Arsenal en nog altijd Liverpool willen volgens Engelse media de oud-speler van FC Groningen inlijven.



07:26: PSV'er op weg naar Engeland

PSV lijkt op het laatste moment alsnog voor een uitgaande transfer te moeten vrezen. Jurgen Locadia staat namelijk in de interesse van Wolverhampton Wanderers. Volgens de Daily Mirror bereidt de club uit Engeland een bod van minstens 11,5 miljoen euro voor op de aanvaller van de Eindhovenaren. Locadia zou best weleens oren kunnen hebben naar een transfer, nadat eerder bleek dat concurrent Luuk de Jong toch niet vertrekt.



07:14: Mahrez mag zich concentreren op transfer

Riyad Mahrez mag zich volledig gaan concentreren op een transfer. De aanvaller trainde in eerste instantie mee met Algerije in voorbereiding op hun interland tegen Zambia, maar heeft toestemming gekregen om terug naar Europa te vliegen om zijn overstap af te ronden. Naar welke club hij gaat, is echter nog niet bekend. Interesse is er echter genoeg voor de rappe buitenspeler: Arsenal, AS Roma, FC Barcelona en Chelsea zouden Mahrez allemaal graag willen overnemen.



07:09: Barça en Liverpool voeren oorlog

FC Barcelona en Liverpool zijn in een serieuze transferoorlog verwikkeld. Ten eerste trekt Barcelona al wekenlang aan Philippe Coutinho. De Catalanen zouden bereid zijn 160 miljoen euro te betalen voor de Braziliaan. Mocht dat echter niet lukken, dan verschuift de focus naar verluidt naar Thomas Lemar. Klein probleempje: ook Liverpool is volgens de geruchten bijzonder geïnteresseerd in de diensten van de Fransman.



07:06: De Boer wil twee Nederlanders

Frank de Boer lijkt serieus werk te willen maken van de komst van twee Nederlanders naar Crystal Palace. De trainer zou zich namelijk willen versterken met zowel Michel Vorm als Vincent Janssen, beide van Tottenham Hotspur. De twee Nederlanders hebben op White Hart Lane weinig uitzicht op speeltijd en daarom zou een overstap naar de Londense rivaal niet ondenkbaar zijn. Aan Janssen wil Tottenham in ieder geval minstens 15 miljoen euro verdienen.



06:38: Zeegelaar niet naar Nederland

Het lijkt erop dat Marvin Zeegelaar toch niet terugkeert naar Nederland. Het Portugese A Bola meldt dat de Nederlander naar Watford vertrekt. PSV, Feyenoord en FC Twente werden eerder gelinkt aan de back, maar nu lijkt Zeegelaar dus toch naar Engeland te gaan. Bij Sporting Portugal was de mandekker, die in het verleden ook bij Ajax en Excelsior speelde, op een zijspoor beland.



06:26: Klopp gooit monsterbedrag op tafel

Het lijkt erop dat Jurgen Klopp alles op alles wil zetten om het kampioenschap bij Liverpool binnen te halen. Volgens IndyKaila News wil de Duitse trainer van de Reds namelijk stunten met de komst van Jan Oblak. De Sloveen is al een aantal jaar eerste keeper bij Atlético Madrid en is uitgegroeid tot een van de sterren onder Diege Simeone. Het bedrag dat Klopp bereid is te betalen past bij een dergelijke status: 90 miljoen pond, bijna 98 miljoen euro. Klopp zou wel wat geld willen vrijmaken door Simon Mignolet naar het Italiaanse SS Lazio te laten vertrekken.



06.20: PSV hard op zoek

PSV is nog hard op zoek naar een linkervleugelverdediger, iemand die Jetro Willems moet vervangen, die nu natuurlijk eigendom is van Eintracht Frankfurt. Eerder speelden de Eindhovenaren alle ballen op Douglas Santos van Hamburger SV, maar die komt definitief niet, aldus De Telegraaf. Technisch manager Marcel Brands moet op donderdag aan de slag om een geschikt alternatief te vinden.



06.15: Denswil op weg naar Engeland

De kans is groot dat verdediger Stefano Denswil ploeggenoot wordt van middenvelder Davy Pröpper bij het Engelse Brighton & Hove Albion, zo meldt het medium De Telegraaf. De zaakwaarnemer van de oud-Ajacied, Winny Haatrecht, gaat op donderdag in ieder geval in gesprek met de Championship-club. Vermoedelijk gaat het om een huurperiode, maar de Engelsen willen wel een optie tot koop scoren.