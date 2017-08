Update: 'Sc Heerenveen presenteert donderdag nieuwe doelman'

Sc Heerenveen wil zich op de laatste dag van de transfermarkt nog gaan versterken met een oude bekende. Dat meldt het Engelse HITC. De Friezen zouden naar verluidt wel oren hebben naar de komst van Kristoffer Nordfeldt.



De doelman maakte in de zomer van 2015 de overstap van Heerenveen naar Swansea City, waar hij nooit een vaste plaats onder de lat wist te veroveren. Hij zou dus nu weer de omgekeerde weg gaan bewandelen.



Bij de Friezen raakte eerste doelman Warner Hahn tijdens het eerste competitieduel geblesseerd. Mogelijk ziet de clubleiding van de Eredivisionist in Nordfeldt een tijdelijke oplossing voor dat probleem.



Update:

Het lijkt erop dat Kristoffer Nordfeldt morgen zal worden gepresenteerd door sc Heerenveen. Althans als we John van Zweden mogen geloven. Op Twitter liet hij namelijk aan een supporter van de Friese club weten dat hij 'morgen blij kan zijn'.





Nog 1 naggie slapen. — john van zweden (@johnvanzweden) August 30, 2017

Morgen ben je blij — john van zweden (@johnvanzweden) August 30, 2017

