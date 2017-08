Castaignos blikt terug op zijn avontuur bij Internazionale

Luc Castaignos maakte in 2011 op 18-jarige leeftijd de overstap van Feyenoord naar Internazionale. De aanvaller, die tegenwoordig uitkomt voor Vitesse Arnhem, blikt met Voetbal International terug op zijn tijd bij de Italiaanse topclub.



"Of het verstandig was kun je je achteraf afvragen, want het is fout gegaan, maar ik zie ook zeker lichtpuntjes", vertelt de 24-jarige voetballer. "Iedere keer als ik de naam Siena zie of hoor, krijg ik bijvoorbeeld kippenvel."



"In mijn jaar bij Inter heb ik tegen die club in de laatste minuut het winnende doelpunt gemaakt. We hadden die weken daarvoor slecht gedraaid en er stond super veel druk op die wedstrijd. Na Siena zetten we ineens een reeks neer: wonnen we zeven van de acht duels. Dat begon allemaal met die goal van mij. Voor even was ik een held in Italië. De mooiste dag van mijn leven."



Dit was zeker niet het enige lichtpunt voor de Nederlander. "Kijk eens met wie ik bij Inter trainde: Diego Milito, Diego Forlán, Javier Zanetti, Wesley Sneijder, Philippe Coutinho... Ik heb zó veel van die gasten geleerd. Ik zag hoe gedreven zij met hun vak bezig waren en wat ze allemaal deden om nóg beter te worden, hoewel ze, een dik jaar na de Champions League-winst, allemaal al wereldtop waren", aldus Castaignos.