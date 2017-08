Ayoub looft nieuwe ploeggenoot: "Als hij de bal heeft, gebeurt er iets"

FC Utrecht heeft een uitstekend seizoen achter de rug. De Domstedelingen werden vierde in de Eredivisie. Middenvelder Yassin Ayoub denkt dat er ook in het huidige seizoen weer iets moois aan zit te komen voor zijn club.



De ploeg van trainer Erik ten Hag moest afscheid nemen van sterspelers Sebastien Haller en Sofyan Amrabat. De Utrechters kregen daarvoor in de plaats een nieuwe smaakmaker: Jean-Christophe Bahebeck. De Fransman wordt gehuurd van Paris Saint-Germain.



Yassin Ayoub is lovend over de zomeraanwinst."Iedereen ziet hoe goed deze gast kan voetballen", vertelt de middenvelder aan het AD. "Als hij de bal heeft, gebeurt er iets. Hij is constant in beweging en daardoor meestal aanspeelbaar. Dat is prima voor de combinaties en de wijze waarop wij willen voetballen. Nu moeten we de samenwerking nog verder finetunen."