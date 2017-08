Langeler: "Ik heb geen boter op mijn hoofd, ik weet hoe het werkt"

Het gebeurt steeds vaker dat clubs spelers niet willen afstaan aan de vertegenwoordigende elftallen. Volgens Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje, is dit een zeer slechte zaak.



"Ik heb geen boter op mijn hoofd, ik weet hoe het werkt. Toch heb ik bij PSV altijd uitgedragen dat we onze talenten moeten afstaan", vertelt de oefenmeester aan Voetbal International. "Spelers hebben deze ervaringen nodig. Ik vind dat een club daarin traineroverstijgend moet denken. Wat ik bedoel: een club moet uitstralen dat zij alle talenten in de vertegenwoordigende elftallen wil laten uitkomen. De trainer heeft daar wat mij betreft weliswaar een stem in, maar niet de beslissende."



Inmiddels heeft Langeler zelf de touwtjes in handen. "Ik had zo mijn bedenkingen. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu de handsschoen heb opgepakt. Er waren naar mijn mening te veel wisselingen in de trainersstaf. Bovendien vind ik dat de beste trainers bij de KNVB moeten werken. En met de beste doel ik op de meest geschikte. Bij Oranje Onder-15 moet iemand voor de groep staan die alo-geschoold is, alles weet over kinderen van veertien en het puberbrein begrijpt. Daarnaast moet hij zijn sporen als trainer hebben verdiend. Dan maakt het mij niet uit hoeveel interlands hij heeft gespeeld. De ervaren oud-international kan bijvoorbeeld ook de assistent zijn", aldus Langeler.